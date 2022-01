Volkach vor 37 Minuten

Schnelles Internet für Volkacher Neubaugebiet

Die Telekom baut ein Glasfaser-Netz im Neubaugebiet Am Eschendorfer Weg II in Volkach. Dies geht aus einer Mitteilung der Deutschen Telekom hervor. Rund zehn Haushalte profitieren nach der Fertigstellung von einem schnellen Internetzugang. Dieser ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Das maximale Tempo beim Herunterladen beträgt ein Gigabit pro Sekunde. Beim Hochladen sind es 200 Megabit pro Sekunde.