Der Glasfaser-Ausbau für rund 20 Haushalte im Neubaugebiet „An der Leite“ in Seinsheim ist fertig. Dies teilt die Deutsche Telekom in einem Presseschreiben mit. Die ersten Kunden surfen bereits mit einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Damit haben sie den schnellsten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice.

„Das Neubaugebiet 'An der Leite' in Seinsheim gehört jetzt zu den schnellsten in Deutschland“, sagt Ruth Albrecht, Bürgermeisterin von Seinsheim. „Ein schneller Internet-Anschluss, gerade bei uns im ländlichen Raum, ist ein digitaler Standortvorteil. Für die gesamte Kommune, aber auch für jede einzelne Immobilie.“