Zum Beginn der Osterferien kam der Winter zurück und zwar so stark, wie man ihn in der Saison 2021/22 noch nicht gesehen hat. In der Nacht auf Samstag fielen beispielsweise in Wiesentheid in sechs Stunden rund zehn Zentimeter Neuschnee vom Himmel, teilweise in mehreren Zentimeter großen Flocken. Glaubt man den Bauernregeln, war dieser Winter-Kurzbesuch eine gute Sache: "Im April ein tiefer Schnee, keinem Dinge tut er weh." "Schnee im April – gut düngen will."