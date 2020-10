Iphofen vor 28 Minuten

Schnaps aus Supermarkt gestohlen

Am Freitag gegen 17.15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Iphofen, wie ein 45-jähriger Mann mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol in seine Einkaufstasche steckte und dann den Laden verließ ohne zu bezahlen. Der 45-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. In der Tasche des Mannes fanden die Beamten laut Polizeibericht zwei Flaschen Likör und Whisky. Da der Mann im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro hinterlegen.