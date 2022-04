Es tut sich was, im alten Nieser-Haus an der Ecke Schrannenstraße/Alte Mainbrücke. Das denkmalgeschützte Haus, in dem die Touristinfo (TI) der Stadt Kitzingen seit 1991 untergebracht ist, wird von Grund auf saniert. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt entnommen.

„Im Moment wird die Fußbodenheizung eingebracht“, informiert Thomas Rüger, zuständiger Sachbearbeiter im Bauamt. Nach dem Ende der diesjährigen Tourismus-Saison sollen die sieben Mitarbeiter ihr generalüberholtes Domizil wieder beziehen können. „Es wird sicher ein Anziehungspunkt für unsere Gäste werden“, freut sich Corinna Neeser, Leiterin der Touristinfo.

Bei einem Vor-Ort-Termin machten sich Oberbürgermeister (OB) Stefan Güntner und Corinna Neeser ein Bild vom Baufortschritt. Architektin Silja Wiener führte durch das Haus, das um das Jahr 1700 zum ersten Mal erwähnt wurde und lange Zeit als Wohn- und Geschäftshaus genutzt wurde. „Für uns war klar, dass wir das Gebäude auch weiterhin als Anlaufpunkt für unsere Gäste nutzen wollen“, betonte Stefan Güntner. Die Lage direkt am Eingangstor zum Marktplatz sei für Radtouristen, die Gäste vom Wohnmobilstellplatz und für alle anderen Besucher ideal. Die rund eine Million Euro für die Generalsanierung seien gut angelegt.

Künftig zwei Eingänge

Im Erdgeschoss wird auch künftig das Herz der Touristinfo schlagen. Hier ist der nutzbare Raum um rund 25 Quadratmeter erweitert worden. „Wir haben die Arkaden in den Raum integriert“, berichtete Bauleiter Rasmus Pohse. Zwei Eingänge wird es künftig geben – von der Alten Mainbrücke und von der Schrannenstraße aus. Letzterer wird einen barrierefreien Zugang ermöglichen, seitlich des Eingangs sind Fahrradparkplätze vorgesehen. Einige Fenster in Richtung Brücke sind künftig bodentief und sollen als Schaufenster umfunktioniert werden. „Der ganze Raum wird deutlich heller und freundlicher“, kündigt Thomas Rüger an. Die Besucher haben von dort künftig einen Blick sowohl in Richtung Rathaus als auch bis hin zur Kreuzkapelle.

Im Obergeschoss steht den Mitarbeitern ein moderner und geräumiger Besprechungsraum sowie weitere Büroräume zur Verfügung, Im Dachgeschoss sind ebenfalls Büroräume geplant, die alten Holzbalken, die teilweise ins 17. Jahrhundert zurückdatiert werden können, konnten erhalten werden. „Wir haben uns beim Umbau eng mit dem Denkmalschutz und Stadtheimatpfleger Dr. Harald Knobling abgestimmt“, berichtet Thomas Rüger. Gemeinsam konnte auch die Farbgebung beschlossen werden: Die Fassade wird, der Bauzeit entsprechend, in einem hellen, so genannten gebrochenen Weiß, die Naturstein-Fenstergewände in Ockergelb und die vorhandenen Holzfensterrahmen in einem hellen Grau angestrichen.

Wellenförmige Theke

Der während der Rückbauarbeiten gefundene historische Parkettfußboden wird im Obergeschoss wieder eingebaut, im Erdgeschoss wird ein neues Holzparkett verlegt. „Die Innenausstattung wird komplett neu konzipiert“, berichtet Rüger. Mittelpunkt des Raumes wird eine wellenförmige Theke sein, an der die Mitarbeiter ihre Kunden über die Sehenswürdigkeiten der Großen Kreisstadt informieren werden.

Nach den Osterferien sollen sich die Elektriker an die Arbeit machen, anschließend sind die Verputzer an der Reihe. „Die Gewerke sind fast vollständig vergeben“, berichtete Thomas Rüger. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Mitarbeiter der Tourist-Info nach Abschluss dieser Saison in ihre neuen Räumlichkeiten einziehen können. „Und spätestens ab der nächsten Saison können wir unsere Touristen in einem kleinen, aber feinen Schmuckstück beraten“, freut sich Corinna Neeser.