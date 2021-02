Zwischen Mittwoch vergangener Woche, 0 Uhr, und Montag, 8 Uhr, besprühte in Etwashausen am alten Bahnhof ein unbekannter Täter eine Lagerhalle mit schwarzer Farbe. Es wurden mehrere undefinierbare Schriftzüge angebracht. Außerdem warfen die Täter laut Polizeiangabenmehrere Fensterscheiben der Halle ein. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unbekannt.

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, sprühte ein unbekannter Täter in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen am Armin-Knab-Gymnasium mit schwarzer Farbe die Zahl „187“ in der Größe von etwa 50 mal 50 Zentimeter auf die Wand des Schulgebäudes. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.