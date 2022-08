Ein unbekannter Täter brachte in der Toilettenanlage sowie am Kasten des Wandhydranten in der Tiefgarage am „Unteren Mainkai“ in Kitzingen am vergangenen Freitag zwischen 9 und 13 Uhr mehrere Graffitis an. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von circa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Patrick Seeger (dpa)