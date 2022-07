Kitzingen vor 28 Minuten

Schmierfink in der Landwehrstraße in Kitzingen

Eine unbekannte Person hat die Mauer des Feuerwehrgebäudes zur Spielplatz zeigenden Seite in der Landwehrstraße in Kitzingen beschmiert. Vermutlich mit einem Pinsel brachte der Täter oder die Täterin ein „Z“ in weißer Farbe in einem weißen Rahmen, etwa 50 mal 50 Zentimeter groß, an der Außenwand an, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand Schaden von circa 100 Euro.