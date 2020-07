Schmierereien in Kitzingen und am Schwanberg

Schmierfinken unterwegs: Unbekannte besprühten zwischen dem vergangenen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, eine Elektrostation in der Gabelsberger Straße 15 in Kitzingen. Auf einer Fläche von rund sechs Quadratmeter wurde mit blauer und grüner Farbe gesprüht. Was das künstlerische Werk des unbekannten Täters darstellt, ist laut Polizeibericht unklar.

Auch aus Rödelsee werden Schmierereien von der Polizei gemeldet. Zwischen dem 10. und 14 Juli hat ein unbekannter Täter am Schwanberg eine Hinweistafel beschmiert. Diese befindet sich in den Weinbergen. Zudem wurden ein Mülleimer und eine Steinmauer mit Graffiti beschmiert. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.