Im Jahr 2021 fließen 38,2 Millionen Euro für Schlüsselzuweisungen vom Freistaat in den Landkreis Kitzingen. Das Geld teilt sich auf zwischen Landkreis und Kommunen: Der Kreis erhält 15,9 Millionen Euro, die Städte und Gemeinden zusammen 22,3 Millionen Euro. Dies berichteten am Donnerstag die Landtagsabgeordneten Barbara Becker (CSU) und Volkmar Halbleib (SPD). Damit steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2020 um rund 4,5 Prozent, wie Becker schreibt.

"Es ist ein wichtiges Signal an unsere Kommunen sowie den Landkreis Kitzingen und freut mich sehr, dass die Zuweisungen im kommenden Jahr nochmals deutlich ansteigen", wird Becker in der Pressemitteilung ihres Büros zitiert. Kommunen und Landkreise stünden wegen der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Die finanzielle Planungssicherheit sei daher besonders wichtig, so die Abgeordnete.

"Wie in jedem Jahr gibt es jedoch auch Verschiebungen in den Gemeinden", teilt Becker mit. Dies sei der Berechnungsgrundlage geschuldet. Den Zuweisungen im kommenden Jahr werden neben weiteren Aspekten die Steuereinnahmen der Kommunen aus dem Jahr 2019 zugrunde gelegt.

Kitzingen bekommt mehr Geld, Dettelbach muss sparen

Die Stadt Kitzingen erhält etwa 2021 mit 6,145 Millionen Euro etwa eine Million Euro mehr als noch 2020. Auch Prichsenstadt erhält mit knapp 1,1 Millionen Euro eine rund 288 000 Euro höhere Förderung als dieses Jahr. Dettelbach hingegen muss im kommendes Jahr mit fast 1,2 Millionen Euro eine deutlich geringe Förderung einplanen als für 2020 (rund 1,5 Euro).

Halbleib betont in einer Pressemitteilung, dass viele Kommunen in dem von Corona geprägten Jahr 2020 für kommendes Jahr noch sehnsüchtiger auf die Gelder aus dem kommunalen Finanzausgleich warteten als sonst. Mit dieser frei verfügbaren Ergänzung der eigenen Steuermittel könnten diese den erhöhten Finanzbedarf vor Ort decken. Angesichts zunehmender kommunaler Aufgaben müsste der kommunale Anteil am, allgemeinen Steuerverbund allerdings künftig steigen: auf mindestens 15 Prozent, damit mehr freie Gelder in die kommunalen Haushalte fließen können.

Mit den Zuweisungen könnten Kommunen nach eigenem Ermessen Schwerpunkte setzen und Zukunftsprojekte vor Ort anstoßen und voranbringen, berichtet Becker. "Das ist gerade in der jetzigen Krise wichtiger denn je und daran werden wir auch in Zukunft festhalten."