Der Schlossruinenverein Wässerndorf holte seine im Vorjahr ausgefallene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen nach. Vorsitzende Monika Rützel hatte nicht viel zu berichten, denn alle Veranstaltungen hatten ausfallen müssen. Lediglich die von Lothar Huthöfer verfasste Schriftenreihe des Wässerndorfer Schlossruinenvereins konnte erscheinen.

Da der Tag des offenen Denkmals am 12. September ebenfalls ausfallen muss, ist für diesen Tag ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Wässerndorf mit einem anschließenden Vereinsausflug geplant. Der Kassenbericht von Sonja Brand hatte nur wenige Bewegungen zu verzeichnen.

Wahlperiode bleibt bei fünf Jahren

Wahlleiter Klaus Rützel unterstrich, dass selbst ein kleiner Verein einiges bewegen könne. Unter seiner Leitung wurde Vorsitzende Monika Rützel ebenso wiedergewählt wie ihre Stellvertreterin Petra Rützel. Die Kasse führt weiterhin Sonja Brand, die Schriftführung hat Bernd Mark.

Die Beisitzer: Christin Geheb, Lothar Huthöfer, Willi Köhler, Walter Moser, Cornelia Nagler, Michael Pinnau und Philipp Rützel. Die Kassenprüfung obliegt weiterhin Reinhard Brand und Karl Köhler.

Wahlen wären bereits im Vorjahr fällig gewesen. Eine Abstimmung ergab, dass die Wahlperiode von fünf Jahren dadurch nicht beeinträchtigt wird.