Rödelsee vor 49 Minuten

Schlossparkführung und Musikantentreffen

„Spurensuche – herausragende Persönlichkeiten und Ereignisse“ lautet das Thema der Schlossparkführung mit Walter Fuhrmann am Sonntag, 21. August, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen der St.-Michaelskirche. Im Anschluss an die Führung findet um 15 Uhr auf der Treppe der St.-Michaelskirche ein kleines Sänger- und Musikantentreffen mit den Wiesenbronner Kärwemusikanten und den Freunden fränkischen Brauchtums statt. Die Moderation übernimmt Reinhard Hüßner. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden werden erbeten.