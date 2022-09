Rödelsee vor 26 Minuten

Schlossparkführung und Konzert

„Herbstgeschichten“ lautet das Thema der Schlossparkführung mit Eva Gebhardt am Sonntag, 18. September, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Jagdhornbläsern Kitzingen zu lauschen, die unter dem Titel „Jagdliche Klänge auf der Kirchentreppe“ um 15.30 Uhr ein Konzert geben. Neben Jagdsignalen werden unter Leitung von Sebastian Fleischmann laut Mitteilung Jagdmärsche, Fanfaren und abgeändertes Liedgut präsentiert. Es gibt keine Sitzmöglichkeiten, bitte Gartenstuhl mitbringen. Der Eintritt ist jeweils frei, eine Spende wird erbeten.