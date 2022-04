Am Ostersonntag, 17. April, um 14 Uhr, führt Schlossparkführerin Schwester Dorothea Krauß CCR durch den Schlosspark auf dem Schwanberg. Treffpunkt ist am Brunnen vor der St. Michaelskirche.

Anmeldung bis spätestens 10 Uhr am Sonntag an Sr. Dorothea Krauß, E-Mail: dkrauss@ccr-schwanberg.de, oder Tel.: (09323) 3220). Die Führung ist kostenlos. Die Veranstalter freuen sich über eine Spende zur Erhaltung des Schlossparkes, heißt es in der Ankündigung.