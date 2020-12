Rödelsee vor 1 Stunde

Schlosspark auf dem Schwanberg geschlossen

Der Schlosspark auf dem Schwanberg bleibt bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Dies teilt Friedemann Stöckle mit, Geschäftsführender Vorstand des Geistliches Zentrum Schwanberg. Vor kurzem hätten Fachleute in einer ehrenamtlichen Aktion Totholz für einige Bäume im Schlosspark ausgeschnitten, erklärt Stöckle. "Sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es noch sehr viel mehr Totholz gibt und dadurch Gefahr für Besucher des Parks entstehen kann", wird er in der Pressemitteilung zitiert. Die sicherheitsrelevanten Arbeiten würden zeitnah in Auftrag gegeben. Derzeit könne Stöckle jedoch keine Aussage machen, ab wann der Park wieder geöffnet werden kann.