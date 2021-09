Rödelsee vor 1 Stunde

Schloss- und Kirchenführung auf dem Schwanberg am 3. Oktober

Eine Schloss- und Kirchenführung wird auf dem Schwanberg am Sonntag, 3. Oktober, angeboten, teilt die Communität Casteller Ring mit. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 15.30 Uhr am Brunnen vor der St. Michaelskirche. Die Führung ist kostenfrei, es wird um Spenden gebeten. Es gilt die 3G-Regel, ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Anmeldung bis 3. Oktober, 10 Uhr, erforderlich per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207.