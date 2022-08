Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9 Uhr in Segnitz fünf Schafe aus einem umzäunten Schafsgehege gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Bügelschloss aufgezwickt und dieses entwendet oder entsorgt.

Der Eigentümer der Tiere konnte in Erfahrung bringen, dass am Vorabend in dem Bereich ein nicht näher zu bezeichnender Lkw gesichtet wurde, der eventuell im Zusammenhang mit der Tat steht. Der Wert der Schafe beträgt etwa 750 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion in Kitzingen unter Tel. (09321) 141-0 entgegen.