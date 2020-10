Der Bayerische Bauernverband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Der BBV-Kreisverband Kitzingen veranstaltet hierzu am Sonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr einen Schleppergottesdienst zum Erntedankfest am Bleichwasen in Kitzingen auf dem ehemaligen Gartenschaugelände. Bis 14 Uhr werden laut Ankündigung dort die Traktoren eintreffen, bevor Kreisbäuerin Anette vom Berg-Erbar die Gäste begrüßt und eine ökumenische Andacht mit Dekanin Kerstin Baderschneider und Pfarrer Gerhard Spöckl folgt.

Das weitere Programm beinhaltet unter anderem eine Ansprache von Kreisobmann Alois Kraus. Der Festgottesdienst wird über die Schlepperradios, Mobiltelefone etc. mit einer gesonderten Rundfunkfrequenz für jeden Teilnehmer zu empfangen sein, teilt der Bauernverband mit. Eine Anmeldung ist an der Geschäftsstelle des Bauernverbandes Kitzingen notwendig per Mail an Kitzingen@BayerischerBauernverband.de oder unter Tel.: (09321) 13460.