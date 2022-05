Nach Ausfällen und Corona-Beschränkungen konnten die Hüttenheimer endlich wieder Gäste zu einem unbeschwerten Kirchenburgmarkt begrüßen. Scharenweise kamen die Besucherinnen und Besucher am Sonntag in die Weinparadies-Gemeinde und genossen die gemütliche Veranstaltung im Schatten des Rathauses und der Kirchenburg.

Weinprinzessin Julia Fleischer eröffnete die 24. Auflage des traditionellen Marktes. "So bunt wie die Natur möchte auch unser Markt sein", hatte die Tourismusbeauftragte der Gemeinde, Linda Schatz, den Markt angekündigt. Tatsächlich gab es viel zu entdecken. Die örtlichen Gastronomen und Weingüter hatten ebenfalls ihre Höfe geöffnet, so war von Bärlauchbratwürsten bis Baumstriezel einiges geboten.

Die knapp 40 Standbetreiberinnen und -betreiber boten teilweise ausgefallene Produkte an, wie rückfettende Schafmilchseife, Schwimmkerzen, Schmuck und kunstvoll und kreativ kreierte Sachen aus Holz, Textilien und anderen Materialien. Viel Betrieb herrschte in der Gärtnerei Schunke, dort gab es alles zum Verschönern von Garten, Balkon und Wohnung. In der Kirchenburg ließen sich, wie schon seit Jahren, die Frauen der Klöppelfreunde Langenfeld bei ihrem althergebrachten Hobby auf die Finger schauen. Am Stand der Sulzfelderin Gundi Hornig schlugen die Herzen von Puppenfans höher, denn dort fanden sie eine Riesenauswahl an neuen Kleidern für ihre Spielpuppen. Gern mitgenommen wurden auch gebundene Kränze und Äpfel vom Effeldorfer Obsthof Böhm.

Beim ausgedehnten Rundgang durch Hüttenheim lohnte sich auch ein Besuch im Fahrradmuseum von Norbert Gonschorek und Schnäppchen waren beim Hofflohmarkt von Erwin Därr zu machen. Für Interessierte boten die Gastgeber auch Kurzführungen im Weinparadies an und die Liebhaber alter Bulldogs fachsimpelten bei der Ausstellung von Oldtimer-Traktoren.

"Es war heuer eine sehr gelungene Veranstaltung", erklärte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert und Scharen zufriedener Gäste gaben ihr Recht.