Die Klinik Kitzinger Land hat ein wichtiges Qualitätsmerkmal sichern können. Die Abteilung für Neurologie hat die Rezertifizierung für ihre Schlaganfall-Einheit erfolgreich abgeschlossen. Voraussetzung dafür ist eine strenge Qualitätsprüfung durch externe Auditoren. Die Experten kamen erneut zu dem Ergebnis, dass bei der Versorgung von Schlaganfällen die Vorgaben und Qualitätskriterien der Deutschen Schlaganfallgesellschaft (DSG) erfüllt sind und das Zertifikat für weitere drei Jahre, bis 2025, erteilt werden kann.

Anlaufstelle für die schnelle Versorgung von Schlaganfällen

Seit 2012 gibt es die sogenannte Stroke Unit an der Klinik; gegründet wurde die Sektion für Neurologie durch die früheren Chefärzte Dr. Wolfgang Karmann und Dr. Hans Molitor, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung.

Stroke Units sind Spezialstationen, in denen Schlaganfall-Patienten schnell, umfassend und fachübergreifend behandelt werden. Je früher mit der Behandlung begonnen wird, umso besser sind die Genesungschancen. Die ersten 4,5 Stunden nach einem Schlaganfall gelten als entscheidend. Federführend waren für das erneute Qualitätssiegel Dr. Molitor, Sektionsleiter für Neurologie, und Prof. Frank Breuckmann, Chefarzt der Abteilung für Kardiologie, Pneumologie, Neurologie und internistische Intensivmedizin.

Dr. Molitor geht in den Ruhestand – Michael Möllers übernimmt

Dr. Molitor beendet in diesen Tagen seine Arbeit in der Klinik und geht in den Ruhestand. Seit 2016 arbeitete er in Kitzingen, zuvor 29 Jahre als Chefarzt der Neurologie am Juliusspital in Würzburg.

Eine interne Nachfolge ist gefunden, schreibt die Klinik. Michael Mölllers, derzeit Facharzt der Neurologie, wird zum neuen Fachbereichsleiter der Neurologie. Seit Sommer 2020 ist der dreifache Vater in der Klinik Kitzinger Land tätig. Sein Medizinstudium absolvierte der 36-Jährige in Würzburg und arbeitete unter anderem im Juliusspital für Dr. Molitor sowie im Universitätsklinikum Würzburg.

"Mein Ziel ist, die gute lokale Versorgung am KKL weiterhin zu verbessern und die Zusammenarbeit im Netzwerk mit unseren Kooperationspartnern zu vertiefen. Möglich ist dies aber nur, wenn man diese Ziele als Team angeht", freut sich der neue Fachbereichsleiter der Neurologie auf die neue Aufgabe.