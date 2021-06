Im September 2020 sind in Wiesentheid zwei junge Leute aneinander geraten. Es flogen die Fäuste. Am Ende hatte ein 19-Jähriger ein blaues Auge und ein 16-jähriger Schüler ein Verfahren wegen Körperverletzung am Hals. Auch weil der junge Mann zum ersten Mal vor Gericht stand, endete das mit einer Einstellung. Allerdings mit Auflagen. Wenn der Jugendliche 60 Stunden soziale Hilfsdienste leistet, ist die Sache strafrechtlich für ihn erledigt.

Dass ihn das Opfer auf Schadenersatz verklagt, ist möglich. Das aber muss ein Zivilgericht klären. Im Strafverfahren ging es um die Körperverletzung und damit um die Schläge. Zwischen drei und zehn sollen es, je nach Aussage, am 11. September 2020 gewesen sein.

Warum die Fäuste geflogen sind, war in der Verhandlung trotz mehrerer und intensiver Nachfragen von Staatsanwalt und Richter Wolfgang Hülle nicht zu klären. Die beiden kannten sich nur vom Sehen. Offenbar war es vor dem Treffen in Wiesentheid zu Beleidigungen in sozialen Netzwerken gegeben, für die der Schüler den 19-Jährigen verantwortlich machte. Er wollte ihn zur Rede stellen und dann ist es passiert. "Der ist mir zu nahe gekommen, da habe ich zugeschlagen", sagte der 16-Jährige dem Gericht und räumte damit die Körperverletzung ein.

Das Opfer konnte sich als Zeuge auch nicht erklären, warum er plötzlich Schläge gegen den Kopf bekam. Immerhin scheint der 19-Jährige nicht ganz untätig gewesen zu sein. Immerhin fehlt dem Angreifer seit dem Schlagabtausch ein halber Zahn. "Nur-Opfer" war der junge Mann offenbar nicht. Das war aber nicht angezeigt worden und damit auch kein Thema in der Verhandlung.

In der blieb der Hintergrund weitgehend im Dunkeln. Da war einmal von Schlägereien mit 50 Leuten die Rede, von Aufeinandertreffen von mehreren Gruppen. Am Ende blieb das blaue Auge, das Geständnis des 16-Jährigen, die Einstellung des Verfahrens, die 60 Sozialstunden und die Aufforderung von Wolfgang Hülle: "Nutzen Sie die einmalige Chance." Die gebe es nur für Leute, die zum ersten Mal da sind.