Einen ungewöhnlicheren Ort hätte es kaum geben können: Am Freitag kam es gegen 13 Uhr kam es unmittelbar vor der Dienststelle der Polizeiinspektion Kitzingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Kapuzinerstraße hatte sich ein 33-Jähriger über einen Autofahrer echauffierte, der seiner Ansicht nach zu schnell und zu nah an ihm vorbeigefahren war. Der 45-jährige Autofahrer stieg daraufhin aus seinem Wagen aus. Die darauffolgende Streitigkeit endete laut Polizeibericht in einer handfesten Schlägerei. Mehrere Polizisten eilten aus der Dienststelle und trennten die Streithähne. Einer der beiden Beteiligten erlitt bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde und ein geschwollenes Auge, er wurde durch einen Rettungswagen versorgt.

