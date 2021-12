Zu einer Schlägerei ist es am Samstagabend in dem Volkacher Ortsteil Dimbach gekommen. Zunächst hatten mehrere Männer in der gemeinsamen Unterkunft gefeiert und stark dem Alkohol zugesprochen. Nachdem sich Anwohner über die Lautstärke beschwert hatten, kam es zum Streit zwischen den beiden Parteien, teilt die Polizei mit. Ein 36-jähriger wollte auf die Beschwerdeführer losgehen, was seine Freunde verhindern wollten. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der 36- jährige eine Glasscheibe der Wohnungstüre zerschlug.

Anschließend zog er ein Messer und verletzte einen seiner Bekannten, der schlichten wollte, leicht an der Hüfte. Der Leichtverletzte schlug wiederum dem Angreifer mehrfach mit der Faust gegen das Gesicht, so dass dieser mit einer Gesichtsfraktur in die Klinik eingeliefert werden musste.

Da der Schläger gegenüber den hinzugekommen Polizisten aggressiv auftrat, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.