Am frühen Samstag, gegen 0.40 Uhr, kam es zwischen zwei Parteien im Anschluss des Weinfestbesuchs in Nordheim zu Streitigkeiten und zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer Person ein Weinglas ins Gesicht geschlagen wurde.

Wie die Polizei Kitzingen mitteilt, erlitt der Geschädigte durch den Schlag mit dem Weinglas Gesichtsverletzungen, die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden mussten. Bei der Auseinandersetzung wurden zumindest zwei Personen leicht verletzt. Die Kitzinger Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.