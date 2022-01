Kitzingen vor 1 Stunde

Schilder besprüht

Bereits zwischen 1. Dezember, 12 Uhr, und 2. Januar, 12 Uhr, ereigneten sich nach Angaben der Polizei am Unteren Mainkai in Kitzingen mehrere Beschädigungen. Unbekannte Täter besprühten in roter, lila und pinker Farbe mehrere Schilder, Verteilerkästen und einen Sandkasten im Bereich des Mainkais sowie am „Kitanik-Spielplatz“. Es wurden Schriftzüge „97er“ bzw. „I love 97er“ angebracht. Dadurch entstand ein Schaden von circa 1800 Euro, so die Polizei abschließend.