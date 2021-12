Volkach vor 35 Minuten

Schild am Ortseingang: Fairtrade Stadt Volkach

Fairtrade-Städte fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel starkmachen. Die Stadt Volkach ist seit 2018 Fair-Trade Stadt. Ein Schild am Ortseingang weist nun auch darauf hin. Das Engagement der vielen Menschen zeigt, dass eine Veränderung möglich ist, und dass jede und jeder etwas bewirken kann. In 2022 steht die Titelerneuerung an und die Mitglieder der Steuerungsgruppe Volkach hoffen auf weitere Kooperationspartner.