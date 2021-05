Neuses am Sand vor 55 Minuten

Scheune bis auf die Grundmauern abgebrannt

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Scheune abgebrannt. Etwa gegen 4.40 Uhr ging am Montagmorgen bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand einer Scheune zwischen Prichsenstadt und Neues am Sand ein, heißt es im Bericht der Polizei. Die Feuerwehren aus Wiesentheid, Prichsenstadt, Laub, Stadelschwarzach und Neuses am Sand waren mit rund 70 Einsatzkräften schnell vor Ort. Es konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass die Scheune bis auf die Grundmauern abgebrannt ist.