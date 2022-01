Etwashausen vor 22 Minuten

Scheiben am Bahnhofsgebäude eingeschlagen

Am Dienstag schlugen Unbekannte in Etwashausen am alten Bahnhof diverse Fensterscheiben ein und beschmierten die Außenfassade sowie einen daneben stehenden Wohnwagen mit Farbe. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.