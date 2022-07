Kitzingen vor 23 Minuten

Scheibe von Weinbergstraktor eingeschlagen

In der Verlängerung der Keltenstraße auf einem Flurstück in den Weinbergen in Kitzingen ist es am Donnerstag zwischen 10.30 und 11.50 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen. An einem grünen Fendt Weinbautraktor schlug eine unbekannte Person die Windschutzscheibe ein. Es entstand Polizeiangaben zufolge ein Schaden von circa 500 Euro.