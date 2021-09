Stadelschwarzach vor 31 Minuten

Scheibe von geparktem Auto eingeworfen

In der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, warf eine unbekannte Person in Stadelschwarzach die hintere linke Scheibe eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten, grauen 5er BMW ein, heißt es im Bericht der Polizei. Hierdurch entstand am Pkw ein Sachschaden von rund 200 Euro.