Ein Unbekannter zerstörte bereits am 22. Dezember zwischen 0 und 23.55 Uhr in der Danziger Straße in Kitzingen an der Schulsporthalle eine Scheibe. Der Täter warf vermutlich mit einem größeren Stein ein Teil der Seitenverglasung an der Halle ein, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Schaden von etwa 6000 Euro wurde erst jetzt im Nachhinein festgestellt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.