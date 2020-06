Scheibe an Kitzinger Bushaltestelle eingeschlagen

In der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter an der Bushaltestelle im Hindenburgring Süd in Kitzingen eine Außenscheibe ein. In der Nähe wurde ein großer Naturstein als vermutliches Tatwerkzeug gefunden, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.