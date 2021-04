Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren hatten in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, Am Mühlseelein in Prichsenstadt die Glasscheibe eines Schaukastens vor dem Vereinsheim der Schützengesellschaft eingeschlagen. Einem aufmerksamen Zeugen fielen die beiden jungen Männer laut Polizeibericht vorher schon auf, so dass er diese im Auge behielt und schließlich beobachten konnte, wie die beiden mit einem Gegenstand die Scheibe einschlugen. Danach rannten die Jugendlichen davon.

Der Zeuge lief ihnen hinterher und verständigte die Polizei. Obwohl er sie im Laufe der Verfolgung aus den Augen verloren hatte, konnten die beiden Täter nur wenig später bei der polizeilichen Fahndung gestellt werden. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.