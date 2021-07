Schwarzach 13.07.2021

Schatzsuche beim Kinderbibeltag

„Komm mit auf Schatzsuche und entdecke dein Talent!“ - dieser Einladung zum ökumenischen Kinderbibeltag in Schwarzach folgten einige Kinder und stellten sich verschiedenen Stationen rund um das Pfarrheim Arche die Frage: Was kann ich richtig gut? Wo habe ich einen Schatz? Dabei tauchten die Kinder in das Gleichnis von den anvertrauten Talenten ein, sodass die Personen aus dem Bibeltext lebendig wurden. Bei der tierischen Bewegungsgeschichte erlebten sie, wie gut es ist, dass jedes Geschöpf etwas anderes kann. Die Kids genossen eine Fantasiereise und bastelten einen Pokal. Dieser wurde jedem Teilnehmer feierlich im Gottesdienst überreicht. Schließlich ist bei Gott jeder Mensch ein Sieger. Denn Jeder und Jede ist in Gottes Augen wertvoll, wie in der Andacht anhand eines Geldscheins eindrucksvoll gezeigt wurde. „Endlich gab es mal was Schönes, trotz Corona“, so lautete das Fazit einer glücklich strahlenden Teilnehmerin am Ende des Vormittags. Organisiert wurde der Kinderbibeltag von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Schwarzach und der evangelischen Kirchengemeinde Kleinlangheim.