Wiesentheid vor 58 Minuten

Schafhof mit geglückter Premiere

Ein voll besetzter, ausverkaufter Saal, zwei zufriedene Musikerinnen und frohe Veranstalter. So könnte man den Abend mit dem Konzert von Bettina Langmann und Victoria Pohl im Schafhof in Wiesentheid zusammen fassen. „Der Schafhof erklingt“, lautete das Motto der allerersten Veranstaltung in dem frisch renovierten Anwesen im Ortskern, das künftig zu einem Kultur- und Veranstaltungsort in historischen Ambiente werden soll.