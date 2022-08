Zu einem Ortstermin an einem Flurweg nördlich von Martinsheim traf sich der Gemeinderat Martinsheim am Montagabend. Anschließend wurde in der alten Schule in Gnötzheim die Gemeinderatssitzung durchgeführt und das Vorgehen besprochen.

Auf nahezu der gesamten Länge hat der Betonweg nahe des Kindergartens Risse. Einige Platten sind gebrochen und der Weg hat sich an den Seiten abgesenkt, sodass die Gefahr besteht, dass Autos aufsitzen. Teilweise wird er von Eltern befahren, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen oder abholen, informierte Bürgermeister Rainer Ott. Aber auch für die bald beginnende Zuckerrübenernte ist der Weg relevant, da die Lastwagen zur Abholung andernfalls durch die Ortschaft fahren müssten, erklärte Gemeinderat Wilfried Mantel.

Ein neuer, breiterer Weg weiter nördlich?

Um schnell Abhilfe zu schaffen sollen die am stärksten beschädigten Felder baldmöglichst zertrümmert und mit Schotter aufgefüllt werden. Auch das Bankett in der Einmündung zum Weg soll mit Schotter befestigt werden, sodass die Route für die Rübenabfuhr genutzt werden kann.

Langfristig will sich die Gemeinde überlegen, ob etwas weiter nördlich ein neuer, breiterer Weg angelegt wird, der den Verkehr von der neuen Siedlung fern hält. Außerdem würde dies die Möglichkeit offen halten, südlich des gegenwärtigen Weges ein weiteres Baugebiet auszuweisen, falls dies nötig wird. Für einen neuen Weg könnte es eventuell auch Fördermittel aus dem Kernwegenetzkonzept der interkommunalen Allianz Südost 7/22 geben, wenn dieser entsprechend ausgebaut wird. Kosten und Umsetzbarkeit müssen jedoch erst geprüft werden, erläuterte Rainer Ott.

Kaum Fortschritte wegen der Urlaubszeit

Bei diversen Projekten gibt es derzeit wegen der Urlaubszeit kaum Fortschritte, berichtete der Bürgermeister. Zu diesen gehören zum Beispiel die Ausschreibungen für die Kanalbefahrung in Gnötzheim oder den Anbau am Kindergarten in Martinsheim. Auch eine Firma zur Behebung eines Wasserrohrbruches zu bekommen gestaltete sich schwierig. Für einige Stunden waren am Sonntag und auch nochmal am Montag einige Haushalte in Gnötzheim ohne Wasser, bis die schadhafte Stelle gefunden und repariert war. Der Bauhof war zudem voll damit beschäftigt, schilderte Rainer Ott.

Die nächste Sitzung ist für Mittwoch, 21. September geplant und soll, wenn möglich, in der alten Schule in Martinsheim abgehalten werden.