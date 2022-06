Dieses Foto hat die Redaktion von Leser Wolfgang Bauer erreicht, verbunden mit dem Hinweis: "Vielleicht können Sie diesen Saustall eventuell bereinigen."

Der Einkaufs- und der Kinderwagen, offenbar bestückt mit Kleidern und Dingen des täglichen Lebens, stehen demnach seit fast zwei Wochen vor der Fassade des Kitzinger Landratsamtes und damit direkt am Platz der Partnerstädte. "Stadtführungen werden genau an dieser Stelle begonnen", schreibt Bauer in seiner Mail. Und: "Ob die Landrätin von diesem Umstand unter ihrem Büro weiß?"

Das wollten wir genauer wissen und haben nachgefragt. Das Büro über dem vermeintlichen Saustall gehört zwar nicht der Landrätin, aber – welch glückliche Fügung! – der Pressesprecherin Corinna Petzold-Mühl, und die weiß sehr wohl von dem "Umstand" unterhalb ihres Büros. Sie sagt aber nach Rücksprache im Amt, der Landkreis könne da nicht viel machen, weil die Sachen auf Stadtgebiet stünden. Und sie sagt noch etwas: dass die Dinge in den beiden Wagen vermutlich einem Obdachlosen gehören, der – nicht von ihr, aber von einem Kollegen – schon schlafend auf der benachbarten Bank gesichtet worden sei.

Keine unnötige Härte: Die Stadt will zunächst nicht einschreiten

Der Mann, so die Auskunft aus dem Landratsamt, habe bislang keine Menschenseele gestört. Diese Aussage erhält auch, wer bei den eigentlich Zuständigen, also im Kitzinger Rathaus, nachfragt. "Die Situation ist der Stadt durchaus bekannt", heißt es dort, "rechtliche Schritte sind bislang nicht eingeleitet worden." Der Leiter des Ordnungsamtes, Frank Winterstein, wird mit den Worten zitiert: "Wir wollen keine unnötige Härte zeigen, zumal bislang keinerlei Beschwerden an uns herangetragen worden sind."

Wie geht es nun weiter mit den offenbar nicht herrenlosen, sperrigen Gepäckstücken und ihrem Besitzer? Das Rathaus zeigt sich von seiner sozialen Seite und schreibt: "Sollte sich die Person noch länger am Platz aufhalten, will die Stadt auf sie zugehen und eine Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft anbieten."

Vielleicht ist das Ganze also gar kein "Saustall", sondern einfach nur die bescheidene Habe einer armen Sau.