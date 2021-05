Kleinlangheim vor 1 Stunde

Satzungsbeschlüsse für das Baugebiet "Am Graben"

"Es geht wieder einmal um das geplante Baugebiet Am Graben", kündigte Bürgermeisterin Gerlinde Stier zu Beginn der Sitzung des Marktgemeinderates am Dienstagabend im VfL-Sportheim an, nachdem die Teilnehmer negativ auf das Corona-Virus getestet worden waren.