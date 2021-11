Wiesentheid vor 1 Stunde

Sattelzugfahrer setzt zurück und übersieht Auto

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr fuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von Kitzingen kommend in Richtung Wiesentheid und wollte vermutlich nach links in Richtung Atzhausen abbiegen, wie es im Polizeibericht heißt.