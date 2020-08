Geiselwind vor 1 Stunde

Sattelzug drängt Pkw auf der Autobahn ab

Am Donnerstagmorgen drängte ein bislang unbekannter Sattelzug einen Pkw auf der A 3 in die Mittelleitplanke. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt und es entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro, teilt die Polizei mit.