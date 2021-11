"Alles das und mehr" heißt es am Samstag, 13. November, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen, wenn das Sarah Straub Trio auf der Bühne steht.

Für das neue Album hat die Singer/Songwriterin und Trägerin des Deutschen Rock- und Pop-Preises 13 Titel von Konstantin Wecker auf ihre ganz eigene Weise interpretiert, wie es in der Ankündigung heißt. Neben Songs des Münchner Liedermachers werden auch Rio Reiser, Hannes Wader und Wolfgang Niedecken zu hören sein, teilt die Vhs mit.

Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Für den Besuch gilt voraussichtlich die 3G-plus-Regel.