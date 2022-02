Die Aussegnungshalle auf dem Hoheimer Friedhof wird 2023 runde 50 Jahre alt. Nach so vielen Jahren ist eine Sanierung fällig, und das Jubiläum wäre der richtige Zeitpunkt für ein Gebäude im neuen Glanz.

Der Kitzinger Stadtrat beschloss die Renovierung einstimmig. Dabei war zuvor sogar im Raum gestanden, die Aussegnungshalle abzureißen und durch einen Neubau zu ergänzen. Doch Ortssprecher Dieter Pfrenzinger hatte dem Rat in der vergangenen Sitzung erklärt, dass ein Abbruch mitten auf dem Friedhof schwierig und letztlich auch teuer geworden wäre. Außerdem sei es der Bau mit seiner besonderen Architektur durchaus wert, erhalten zu werden. Pfrenzinger nannte ihn ein "Alleinstellungsmerkmal" auf den hiesigen Friedhöfen. Geprüft worden sei freilich, dass keine großen Bauschäden vorhanden seien.

In diesem Zuge schlug Manfred Freitag (FW-FBW) vor, bei Beerdigungen das benachbarte ehemalige Schulgebäude zu öffnen, damit Gäste auf die Toiletten gehen könnten. Die seien nutzbar und in einem guten Zustand. Die Stadtverwaltung will sich darum kümmern.