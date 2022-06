Die Sanierung des Kirchturms und des Langhauses der Mainbernheimer St. Johanniskirche liegt im Zeitplan. Nach dem Kirchenvorstand hat nun auch der Stadtrat der künftigen Farbgebung zugestimmt.

Architekt Martin Zeltner hatte den Stadtrat bereits in der Mai-Sitzung über den Verlauf der Arbeiten zur Sanierung des Kirchturms und des Langhauses informiert und eine mögliche Farbgebung vorgestellt. Christoph Haas, Gebietsreferent des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, nahm nun Farbmuster in Augenschein.

Wie Bürgermeister Peter Kraus in der Stadtratssitzung sagte, hat sich Haas aus denkmalpflegerischer Sicht dafür ausgesprochen, der Kirche wieder die bauzeitliche Farbfassung mit ockerfarbenen Lisenen zur optischen Gliederung zu geben. Dem stimmte der Stadtrat zu.

Photovoltaik wird auch für die Altstadt ein Thema

Auch mit anderen Bauvorhaben hat sich der Stadtrat beschäftigt. Ein Bauherr kann in der Herrnstraße auf einem Scheunendach und dem nördlichen Teil eines Nebengebäudes eine Photovoltaikanlage errichten. Stadtrat Thomas Kramer regte an, sich grundsätzlich mit dem Thema Photovoltaik in der Altstadt zu beschäftigen. Das Solarkataster mit geeigneten Flächen solle überarbeitet werden. Bürgermeister Kraus sagte, dass man in dieser Sache bereits in Kontakt mit der Stadtplanerin stehe. Begutachtet würden auch Einzeldenkmäler. Hier könnte es laut Kraus schwierig werden. Es seien Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege nötig.

Nicht zugestimmt hat der Stadtrat dem Wunsch der Inhaberin eines Reiterhofs, Grundstücke am Hörleinswasen mit einem Koppelzaun und Tor zu umgeben. Das Gremium erachtete eine Koppel in unmittelbarer Nähe zum Reiterhof als wesentlich sinnvoller. Dagegen kann ein Raum in einem Haus im Allgemeinen Wohngebiet als Anwaltspraxis genutzt werden. Dies wäre sogar genehmigungsfrei gewesen, sagte Bürgermeister Kraus.

Der Stadtrat hat auch die Friedhofs- und Bestattungssatzung geändert. So dürfen im Friedhofsteil A nun Grababdeckplatten aus gelbem, grünem oder grauem Sandstein sowie aus Muschelkalk verwendet werden. Voraussetzung: Der Stein stammt aus regionalen Steinbrüchen. Die Verwendung von Grababdeckplatten bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Stadtrats. Buchstaben aus Blei dürfen nicht mehr verwendet werden.

Beim Wanderwegekonzept des Naturparks Steigerwald will die Stadt weiter dabei sein. Enthalten sind die zwei Bärleswege, der Weinwanderweg und der Schweizer Weg. Die Gesamtlänge beträgt 17 Kilometer.

In der Gebrüder-Schmidt-Straße und im Bahnhofweg soll künftig Tempo 30 gelten. Der Stadtrat stellte dazu die "Notwendigkeit aufgrund einer Gefahrenlage durch die örtlichen Verhältnisse" fest.

Unter Applaus der Stadtratsmitglieder wurde die neugewählte Feuerwehrführung bestätigt. Erster Kommandant ist Frank Mühlpfort, sein Stellvertreter heißt Philip Grötsch. Mit der Bestätigung endet die Amtszeit von Christian Zimmermann und seinem Stellvertreter Armin Grötsch.