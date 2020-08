Sanierung der Schule startet im Frühjahr

Die ersten Baumaschinen zur umfangreichen Sanierung der Nikolaus-Fey-Schule in Wiesentheid werden wohl im Frühjahr 2021 anrücken. In der Sitzung des Wiesentheider Gemeinderats genehmigte nun das Gremium den Bauantrag zum „Um- und Anbau mit Erweiterung und Sanierung“, so der offizielle Begriff.

Bürgermeister Klaus Köhler informierte, dass eine Vorlage im Freistellungsverfahren nicht erfolgen könne, weil es sich um einen Sonderbau handle. Zudem werden die Baugrenzen überschritten. Als nächster Schritt werden die Unterlagen an das Landratsamt und die Regierung geschickt. Die Behörden hatten im Vorfeld bereits ihre Zustimmung signalisiert.

Erster Abriss

Die 1972 in Betrieb gegangene Schule wird damit für die Zukunft fit gemacht. Laut Planung wird als erster Schritt der Bereich, in dem aktuell die Schulküche und der Handarbeitsraum sind, abgerissen. Diese Räume werden an die Südseite verlegt, wozu das Aufstocken eines dortigen Gebäudes nötig ist. Anstelle des abgerissenen Trakts soll ein neuer, dreistöckiger Bau in Nähe der Turnhalle entstehen. Dort wird Platz für die Grundschule geschaffen.

Es folgen Zug um Zug weitere Veränderungen. So muss auch zum Thema Brandschutz erheblich nachgerüstet werden. Auch die Sportflächen im Außenbereich werden erneuert.

In der Sitzung beschloss das Gremium zudem eine Änderung zum Familienbonus beim Kauf eines Baugrundstücks in der Gemeinde. Künftig wird für jedes Kind ein Betrag von vier Euro pro Quadratmeter an Zuschuss gewährt. Dabei werden alle im Haushalt lebenden Kinder mit einbezogen. Für unverheiratete Partner wurde festgelegt, dass sie nur in den Genuss des Zuschusses kommen, wenn sie das Grundstück gemeinsam erwerben.