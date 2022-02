Der Kitzinger Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend, 24. Februar, ab 17.30 Uhr in der Alten Synagoge unter anderem mit folgenden Themen:

Generalsanierung der Dreifeldhalle Sickergrund in der Kitzinger Siedlung zwischen April 2022 und Herbst 2024; Verlängerung der Mietverträge mit dem Bürgerzentrum-Verein um drei oder fünf Jahre, da der geplante Hotelum- und -neubau nicht in der vorgesehenen Weise verwirklicht werden soll; flächendeckender Ausbau von Glasfasernetzen in der Stadt; Sanierung der Aussegnungshalle am Friedhof Hoheim; Anträge der Fraktionen zu verschiedenen Themen.