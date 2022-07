Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Sangesfreudiger Besuch

Ein Jugendchor aus der Stadt Tost in Oberschlesien machte auf seiner sechstägigen Reise durch Franken in der Großen Kreisstadt Station. Den Kontakt hatte der ehemalige Kitzinger Stadtrat und Ehrenbürger der Partnerstadt Trebnitz, Claus Lux, über die "Schlesische Landsmannschaft" hergestellt. Nach einer rund zweistündigen Führung durch den Kultur- und Tourismusreferenten Walter Vierrether gaben die rund 15 jungen Sängerinnen und Sänger im historischen Sitzungssaal eine Kostprobe ihres Könnens. "Sie wären eine super Bereicherung für unser Nachbarschaftsfest oder das Fest der Kirchen am Wochenende gewesen", lobte Oberbürgermeister Stefan Güntner. Über einen erneuten Besuch des Chores würde er sich sehr freuen.