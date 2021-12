Schwarzach vor 34 Minuten

Sandsäcke füllen im Turbo-Tempo

Um für künftige Starkregenfälle und Hochwasserereignisse gut gerüstet zu sein, schafft der Markt Schwarzach eine Sandsackabfüllanlage an. Innerhalb kürzester Zeit kann die Anlage 4500 Sandsäcke pro Stunde abfüllen. In ihrer Jahresabschlusssitzung am Dienstag im Begegnungshaus Arche befürworteten die Mitglieder des Gemeinderats einstimmig die Investition, die knapp 16 000 Euro kosten wird. Die Anlage ist auch für nassen Sand geeignet.