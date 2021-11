Eine Ausstellung in der ehemaligen Synagoge in Obernbreit veranstaltete das P-Seminar Latein des Gymnasiums Marktbreit. Zum Thema "Leben im alten Rom" konnten Besucher und Besucherinnen dort Stellwände und Filmbeiträge zu verschiedenen Aspekten des römischen Lebens begutachten und an interaktiven Spielen für Groß und Klein teilnehmen. Die Schüler/innen hatten sich dazu intensiv mit Themen, wie Weinbau zu Zeiten Roms, der Alltag römischer Legionäre und das römische Familienleben beschäftigt. Die Nachhaltigkeit bei der römischen Mode und Kleiderherstellung wurde ebenso behandelt, wie der römische Götterkult.

Der Nachmittag startete um 15 Uhr mit einer deutsch-lateinischen Begrüßung durch die Schüler/innen. Die in Tuniken und Togen gekleideten Schüler/innen sangen mit Unterstützung der Band "Duotiosi" (Sepp Nusko und Wolfgang Partheymüller) lateinische Lieder. Dazwischen gab es kurze Vorstellungen der Themengebiete. Danach wurden die Kurzfilme, die im P-Seminar produziert wurden, gezeigt. Die zahlreichen Besucher/innen hatten dann die Möglichkeit sich an den einzelnen Stationen tiefgründiger mit den einzelnen Themen auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen und durch Quiz, Rätsel und Spiele weiter in das römische Leben einzutauchen.

Ein Dank ging an den Förderverein der ehemaligen Synagoge, der vertreten war durch den 1. Vorstand Herrn Dr. Jürgen Scherer und Frau Angela Nusko (Kassier), sowie an die Band "Duotiosi", die die Schüler/innen schon bei den Vorplanungen tatkräftig unterstützten.

Die Ausstellung war trotz der Corona bedingt schlichteren Umsetzung sehr gelungen und war für Besucher/innen und Schüler/innen ein schönes Erlebnis

Von: Antonia Haager (Schülerin des P-Seminars)