Wiesentheid vor 1 Stunde

Salut tout le monde! - unter diesem Motto erhielt Mitte Februar das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) auf Einladung der Fachschaft Französisch Besuch von Camille Prudhomme, die in diesem Jahr am Austauschprogramm "Europäische Freiwillige im Europäischen Solidaritätskorps" teilnimmt. Dieses absolviert die junge Französin, die aus Caen im Departement Calvados stammt, im Partnerschaftsreferat des Bezirks Unterfranken. Sie begeisterte die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Jahrgangsstufe mit lustigen Spielen, in denen diese ihre bereits erworbenen Sprachkenntnisse beweisen durften. Auf kreative Art und Weise vermittelte Prudhomme ihnen ihre Begeisterung für die französische Sprache. Den Jugendlichen in der 11. und 12. Jahrgangsstufe brachte sie die französische Kultur, unter anderem durch ausdrucksstarke Chansons, näher und informierte sie über die Möglichkeit des Europäischen Freiwilligendienstes, was bei ihnen großen Anklang fand. Als Schule mit internationaler Ausrichtung trägt das LSH mit dieser Aktion nicht nur zu einem besseren Verständnis der französischen Kultur, sondern auch zur Völkerverständigung bei.