Saisoneröffnung im Kirchenburgmuseum

Das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim steht in den Startlöchern: am Samstag, 19. März, beginnt die neue Museumssaison, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstaltungsmanagements. Besucher können dann wieder das Leben "anno dazumal" in einem mainfränkischen Dorf erkunden. Alle Museumsgebäude und deren historische Einrichtungen sind geöffnet. In den Gaden der denkmalgeschützten Kirchenburg werden Dauerausstellungen gezeigt. Interessant sind auch die Exponate und Geräte zur "Landwirtschaft im Jahreslauf". Neben vielen Themen- und Sonderführungen werden auch Workshops sowie ein Aktionstag für alle Generationen am 3. Juli angeboten. Die Museumsführungen starten am 27. März und finden dann regelmäßig an jedem zweiten und vierten Sonntag statt. Am 8. Mai lädt das Freilandmuseum zum Familienfest ein, bei dem auch "Büttners Korbtheater" zu Gast sein wird. Musikfreunde begrüßt das Museum am 19. Juni zum 19. Unterfränkischen Volksmusiktag und am 2. Oktober findet das Herbst- und Kelterfest statt. Zudem zeigt das Museum die Sonderausstellungen "Rund um die Burg" (9. April bis 8. Juli) und "Gärten in Unterfranken – Mensch und Natur im Porträt" (23. Juli bis 27. November).